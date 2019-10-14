Экономика
ВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
В Сети опубликован трейлер фильма «Путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главного роли.
Телепрограмма 06:23
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Авто
В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Хоккей
Петр Чех о дебюте в хоккее: «Мечта осуществилась»
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебют в хоккее.
Sports.ru вчера в 22:51
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Происшествия
Последствия тайфуна «Хагибис», прошедшего по Японии, показали на видео
Разрушительный тайфун "Хагибис" накрыл восток и центральные районы Японии, эвакуировано из затопленных и разрушенных городов и поселков более 30 тысяч человек.
Московский Комсомолец 03:42
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Авто
В России предупредили об изменении транспортного налога
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11 октября в 11:12
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:15
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Политика
Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Политика
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
РИА Новости 03:46
Происшествия
Мужчина в Забайкалье убил жену на глазах двух детей
В Чите задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной жены.
REGNUM 06:24
Политика
Мантуров оценил перспективы появления сверхзвукового бизнес-джета
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолёт — в 2027 году.
RT на русском 06:26
Армия и оружие
NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов
По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Snob.ru вчера в 14:15