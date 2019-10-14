Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомостивчера в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомостивчера в 17:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 14:29

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАССвчера в 05:19

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ruвчера в 05:40

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газетавчера в 05:33

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Газета.Ruвчера в 12:07

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известиявчера в 03:40
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Lenta.ru 12:43
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Здоровье

Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице

Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».
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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Происшествия

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В Новочеркасске задержали главу администрации Игоря Зюзина

В Новочеркасске правоохранительные органы задержали главу администрации города Игоря Зюзина. Об этом стало известно вечером, 15 октября.
Ёрш 14:45
Технологии

В Бурятии построят крупнейшую в мире гамма-обсерваторию

Иркутский государственный университет получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 87,5 миллиона рублей на строительство уникальной научной установки - крупнейшей в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине в Бурятии.
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Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
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Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Космос

Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики

Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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VSE42.RU вчера в 06:46
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости 16:53
Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Политика

Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
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Россияне назвали самые скучные профессии

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru 05:07
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Наука

Создан биосенсор с рекордной чувствительностью

Российские ученые создали материал с рекордным показателем длины пробега поверхностных плазмон-поляритонов — 200 микрометров.
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Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
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Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
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Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в ноябре-декабре.
Российская газета 20:13
Армия и оружие

В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться.
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Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
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В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

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