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Фигурное катание Косторная выиграла Finlandia Trophy Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото турнира серии "Б" Finlandia Trophy, обыграв Елизавету Туктамышеву https://t.co/kfZVOx0TEt pic.twitter.com/s2AdLDk8km — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 13, 2019 Третье место на Finlandia Trophy заняла представительница Японии Юхана Ёкои, она набрала 191,90 балла.