Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
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Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Счетная палата рассчиталась с бюджетом

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии

Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает Reuters.
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Авто

Volkswagen планирует продать Lamborghini

Главный исполнительный директор Volkswagen Group AG Герберт Дисс сказал по этому поводу, что концерн планирует сосредоточить внимание на своих ключевых марках — Volkswagen, Audi и Porsche «во избежание чрезмерного количества рук в одной банке с печеньем».
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Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
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Газета.Ru 12:27
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ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Общество

Диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Smolnarod.ru вчера в 14:21
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
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В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове

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Общество

Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК 10:19
Футбол

«Лион» назначил Руди Гарсию на пост главного тренера

Руди Гарсия назначен главным тренером "Лиона", который является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
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Происшествия

СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК 17:07
Технологии

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Коммерсантъ 13:29
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском 03:58
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 11 октября в 17:57
Фигурное катание

Фигуристка призвала писать гневные комментарии под фото с Туктамышевой

Российская фигуристка Бетина Попова и иронией подошла к снимку, где запечатлена она и ее партнер по парным выступлениям Сергей Мозгов, держащий на руках известную одиночницу Елизавету Туктамышеву, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:00
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Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
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Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

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Наука

Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы

Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.
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Армия и оружие

Путин назвал российское гиперзвуковое оружие уникальным

Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Экономика

В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях

Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
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Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру после родов

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