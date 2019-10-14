Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Ведомости04:32

Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей

Комсомольская правда05:13

Аудиторы заявили о риске невыплаты госкомпаниями ₽300 млрд в бюджет

РБК06:08

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета05:33

Счетная палата видит риски неосвоения субсидий «Русгидро» и «Крымэнерго»

РИА Новости06:27

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия03:40

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС05:19
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Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
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Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
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Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Стало известно, за что Россию не любят в мире

В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
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В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
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В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
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