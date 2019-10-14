Экономика
ВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Политика
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани.
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Технологии
США запретили криптовалюту Павла Дурова и ударили по американцам
В общей сложности в проект уже вложился 171 инвестор, из которых 39 — американцы.
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
Здоровье
В России выросла смертность от отравлений алкоголем
С начала года в России на 14% увеличилось количество смертей от отравлений алкоголем - об этом заявили в Минздраве.
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Армия и оружие
Россия оценила риск открытого конфликта между Анкарой и Дамаском
«Риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик», — отметил он.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Происшествия
Госдума опрашивает россиян о возвращении смертной казни
Госдума на своей странице в соцсети "ВКонтакте" решила узнать мнение россиян о возвращении смертной казни.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Происшествия
После массовой драки мигрантов в Петербурге задержаны 43 иностранца
В ходе обысков и других следственных действий по делу о сентябрьской массовой драке мигрантов в центре Петербурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43 нелегальных мигранта.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Кино
Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино
До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
Здоровье
Врачи стоматологической поликлиники обратились к ярославцам
Отделение ортопедической стоматологии является единственным в Дзержинском районе, имеющим наибольшее количество жителей из всех районов города.
Единоборства
Дмитрий Бивол успешно защитил титул WBA
Россиянин Дмитрий Бивол провел успешную защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.