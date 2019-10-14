Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

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Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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