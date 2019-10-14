Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Проект федерального бюджета России на трехлетнюю перспективу предполагает бурный рост российской экономики, который пока ничем не обоснован, предупредила Счетная палата в своем 1000-страничном заключении (.pdf) на бюджет.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости14 октября в 04:32

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Бюджет не поможет достичь целей программы Путина

Ведомости14 октября в 17:27

В споре рождается бюджет: у СП возникли вопросы к тратам казны

Известия14 октября в 03:40

Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы

Коммерсантъ14 октября в 06:57

Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета

News.ru14 октября в 05:40

Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

Российская газета14 октября в 05:33

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАСС14 октября в 05:19

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК14 октября в 14:29
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Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Здоровье

Врачи очередной российской больницы массово уволились

В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ №6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.
Lenta.ru 00:01
Единоборства

Американский боксер скончался после полученной на ринге травмы

Боксер Патрик Дэй умер в США из-за черепно-мозговой травмы, полученной на ринге в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.
Аргументы и Факты вчера в 21:29
Гаджеты

В Ватикане создали умные молитвенные четки

МИР 24 вчера в 18:40
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

В Японии число жертв тайфуна «Хагибис» достигло 77 человек

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 77 человек.
Российская газета вчера в 21:12
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество

Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru вчера в 15:02
Гаджеты

«Идеальный» молодежный смартфон Honor уже можно предзаказать

Официальная презентация новинки состоится через несколько дней, однако смартфон уже можно предзаказать.
Planet Today вчера в 05:12
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

Медведев напомнил о дорожных проблемах в Приморье, Крыму и на Чукотке

В рамках проекта предусмотрены контракты на содержание и ремонт около 7 тыс. объектов. Из них больше половины — местного значения.
REGNUM вчера в 10:08
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын обратился к Цискаридзе

Актер Тимур Акперов, заявивший, что является внебрачным сыном звезды балета, обратился к артисту.
Дни.ру 15 октября в 13:47
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 14 октября в 16:36
Армия и оружие

США пригрозили Турции новыми санкциями

США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, его слова передает агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 18:16
Здоровье

Профессор призвал не лечить детей от ОРВИ: это бесполезно и опасно

Дети до шести раз за год могут совершенно спокойно переносить ОРВИ, это лишь укрепит их иммунитет, поэтому «пичкать» бесполезными лекарствами их не стоит, считает Таточенко.
Южный Федеральный вчера в 19:47
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb 15 октября в 02:20
Происшествия

Не менее 50 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

Не менее 52 человек пострадали в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии в среду вечером.
РЕН ТВ вчера в 20:48
Общество

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Здоровье

В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди

С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 00:44
Кино

В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Космос

Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе

Реальное время 14 октября в 19:31
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости вчера в 14:01
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