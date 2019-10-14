Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

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Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.

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