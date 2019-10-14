Экономика
News.ruСчётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен. Такие данные привела в своём заключении Счётная палата. Как пишет газета «Ведомости», у аудиторов есть претензии ко всем трём вариантам прогноза.
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Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости14 октября в 04:32
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Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
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