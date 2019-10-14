Экономика
ГЛАС.RUСчетная палата назвала проект госбюджета нереальным
Счетная палата Российской Федерации признала проект государственного бюджета на 2020-2022 годы совершенно нереалистичным, в первую очередь это касается макроэкономических показателей.
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с чего всё началось
Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п. п. Но оценка может быть завышена, предупреждает Счетная палата.Ведомости14 октября в 04:32
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Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы
Коммерсантъ14 октября в 06:57
Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
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Происшествия
В Тамбове кондуктор отправил ребенка просить деньги у пассажиров
РЕН ТВ вчера в 12:37
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Кино
В сиквеле «Венома» появится новая злодейка
Газета.Ru вчера в 03:52
Гаджеты
Крупная китайская компания TCL выпустила смартфон для России
Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России.
REGNUM 02:25
Шоу-бизнес
Яна Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей
Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
ГлобалМСК.ру 05:25
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
ТАСС 15 октября в 11:15
Экономика
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Религия
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Политика
Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit
Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле
В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.
News.ru 04:29
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты
Генпрокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» тарифов на международные перелеты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК 06:10
Наука
Экстракт асаи убил малярийных паразитов в крови мышей
Международная группа ученых исследовала экстракт ягод асаи и выяснила, что он останавливает процесс размножения у паразитов-переносчиков малярии.
Индикатор 05:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Комсомольская правда 05:36