Общество

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление. Соответствующие данные содержатся в отчете Счетной палаты.
Читать в источнике
Комментировать301

Подробнее о событии

Счетная палата назвала проблемы детских поликлиник

Ведомости21:47

Треть российских поликлиник и больниц не имеет канализации и водопровода

Эхо Москвы21:09

Счетная палата перечислила проблемы детского здравоохранения

Коммерсантъ17:35

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

РИА Новости18:45

Почти в половине больниц и поликлиник России нет водопровода или отопления

URA.Ru17:26

Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды

Интерфакс16:23

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

РБК16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Музыка

На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов

Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Peterburg2.ru 16:23
Футбол

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
ГЛАС.RU 16:24
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском 22:41
Кино

Новую книгу автора «50 оттенков серого» экранизируют

Вечерняя Москва 21:58
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат 10:26
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Известия вчера в 07:22
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Известия 17:32
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Хоккей

«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 01:05
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости 21:16
Здоровье

Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств

РИА Новости вчера в 06:02
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Футбол

Титульным спонсором РПЛ стал Тинькофф-банк

"Тинькофф банк" подписал спонсорский контракт с Российской Премьер-Лигой, став ее титульным спонсором.
МонаВиста 12:18
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 06:33
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 06:37
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru 14:12
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК 21:00
Наука

Классический закон Аррениуса смогла нарушить квантовая диффузия

Движения, которые нарушают классические законы, были зафиксированы во время облучения вольфрама потоком электронов.
Anonsens 15:44
Происшествия

На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти

В декабре челябинская служба эвакуации уже попала в эпицентр скандала, когда увезла на штрафстоянку автомобили, на которых детей-инвалидов доставили в театр на новогоднее представление.
Российская газета 07:43
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru вчера в 09:00
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:56
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

Все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции стали известны 25 февраля по завершении игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное