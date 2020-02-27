В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление. Соответствующие данные содержатся в отчете Счетной палаты.

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

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