Здоровье
РИА НовостиСчетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод. Соответствующая информация содержится в отчете Счетной палаты.
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Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды
Интерфаксвчера в 16:23
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