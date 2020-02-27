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Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Финансы Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

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Политика В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина Члены КПРФ негативно восприняли новость о том, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.

Общество Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.

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Теннис Мария Шарапова завершила карьеру в спорте Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.

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