Общество
РИА НовостиСчетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод. Соответствующая информация содержится в отчете Счетной палаты.
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Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды
Интерфаксвчера в 16:23
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«Бенфика» — «Шахтёр»: определён фаворит матча Лиги Европы
27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Бенфика» встретится с украинским «Шахтером».
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Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об итогах первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом".
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Журналистам Оксана рассказала, что никаких денег от организаторов лотереи они до сих пор не видели.
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В Норвегии подтверждено заражение новым коронавирусом у одного человека на севере страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский институт общественного здравоохранения.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
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Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
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