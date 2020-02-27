Общество

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод. Соответствующая информация содержится в отчете Счетной палаты.
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Счетная палата назвала проблемы детских поликлиник

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Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды

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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

РИА Новостивчера в 18:45

Счетная палата перечислила проблемы детского здравоохранения

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URA.Ruвчера в 17:26

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Эхо Москвывчера в 21:09

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

РБКвчера в 16:00
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На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
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Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
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Жертвами стрельбы в офисе пивной компании в США стали пять человек

В результате стрельбы в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, США произошла стрельба.
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Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
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«Бенфика» — «Шахтёр»: определён фаворит матча Лиги Европы

27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Бенфика» встретится с украинским «Шахтером».
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Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
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Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
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Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об итогах первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом".
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Журналистам Оксана рассказала, что никаких денег от организаторов лотереи они до сих пор не видели.
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Общество

Первый случай коронавируса выявлен в Норвегии

В Норвегии подтверждено заражение новым коронавирусом у одного человека на севере страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский институт общественного здравоохранения.
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года и экс-глава WADA Дик Паунд заявил: если властям не удастся обуздать коронавирус к маю, то Олимпийские игры в Токио летом 2020 года могут не состояться.
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Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода

Телеведущая Елена Степаненко впервые после развода рассказала об отношениях с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
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Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

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