В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод. Соответствующая информация содержится в отчете Счетной палаты.

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

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