Общество
РИА НовостиСчетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление. Соответствующие данные содержатся в отчете Счетной палаты.
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Космос
Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам
Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Общество
Тимати ответил ветерану американского рэпа, назвавшему его «нацистом»
Накануне, 25 декабря, "Газета.Ru" уже писала о разгоревшемся в Twitter споре между ветераном американского рэпа Талибом Квели и российскими хип-хоп-исполнителями (а также просто отечественными интернет-пользователями) - подробнее об этом можно прочитать здесь.
Политика
Трампа удивило число умирающих от гриппа американцев
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с распространением коронавируса COVID-19, призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Общество
Российские поставки зерна в Китай задержали из-за коронавируса
Сроки поставки зерна из России в Китай сдвинулись на полтора-два месяца в связи с распространением коронавируса, сообщил 25 февраля журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Экономика
Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Кино
Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Политика
Эксперты объяснили, почему ЮКОС выиграл дело в Гааге
Гаагский суд поставил точку в юридическом споре российских финансовых властей с экс-владельцами компании ЮКОС.
Происшествия
В Москве полицейские отправили на штрафстоянку «бэтмобиль»
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом
Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) Доктор Энн Шукет.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Хоккей
«Фанаты в Филадельфии звонили мне в номер и кричали: «Мы тебя убьем!» Разговор с Дарюсом Каспарайтисом
Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой взяли интервью у знаменитого Дарюса Каспарайтиса, который на несколько дней прилетел из Майами в Москву.