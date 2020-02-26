Общество
РБКСчетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
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Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Политика
Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс заявил, что если станет президентом США, то не позволит России вмешиваться в американские выборы.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн
В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Происшествия
Собака спасла хозяина от смерти во сне
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Политика
Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге
Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
Здоровье
В Нью-Йорке ожидают распространение коронавируса
С предупреждением о большой опасности распространения коронавируса в штате Нью-Йорк выступил губернатор штата Марио Куомо 26 февраля на пресс-конференции.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Политика
Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС
Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
Гаджеты
Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Наука
Найдена возможность выявлять ранние признаки рака
Как сообщает ToDay News Ufa, медики рассказали, что злокачественные клетки могут находиться в здоровом органе годами, однако через некоторое время они внезапно просыпаются и провоцируют образование новых опухолей.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию, Корею и Иран
Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в такие страны, как Италия, Южная Корея и Иран.
Политика
Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США
Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему от угона
Toyota до конца текущего года оборудует все свои автомобили, предназначенные для рынка России, уникальной системой против угона.
Футбол
Ляказетт опроверг, что уйдет из «Арсенала» в случае непопадания в ЛЧ
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт опроверг информацию о пункте в контракте с «канонирами», касающемся попадания в Лигу чемпионов.
Политика
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.