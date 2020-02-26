14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

Общество Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.

Общество Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.

Здоровье В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Политика Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.

Здоровье В Нью-Йорке ожидают распространение коронавируса С предупреждением о большой опасности распространения коронавируса в штате Нью-Йорк выступил губернатор штата Марио Куомо 26 февраля на пресс-конференции.

Политика Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Наука Найдена возможность выявлять ранние признаки рака Как сообщает ToDay News Ufa, медики рассказали, что злокачественные клетки могут находиться в здоровом органе годами, однако через некоторое время они внезапно просыпаются и провоцируют образование новых опухолей.

Экономика ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.

Происшествия В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Политика Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.

Общество Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.