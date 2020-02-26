Общество

РБКРБКСчетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
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Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

РБК16:00

Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды

Интерфакс16:23

Почти в половине больниц и поликлиник России нет водопровода или отопления

URA.Ru17:26

Около трети детских поликлиник в России не имеют водопровода

Эхо Москвы17:12

В России подсчитали долю больниц и поликлиник без горячей воды

Rambler News Service16:01

Счетная палата выявила основные проблемы российских больниц

ФедералПресс16:32
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Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

РИА Новости 10:48
Политика

Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США

Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс заявил, что если станет президентом США, то не позволит России вмешиваться в американские выборы.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Общество

Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн

В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Фергана 04:00
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Газета.Ru 17:16
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Происшествия

Собака спасла хозяина от смерти во сне

Lenta.ru 18:00
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру 12:31
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Политика

Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
REGNUM вчера в 09:42
Здоровье

В Нью-Йорке ожидают распространение коронавируса

С предупреждением о большой опасности распространения коронавируса в штате Нью-Йорк выступил губернатор штата Марио Куомо 26 февраля на пресс-конференции.
Красная весна 18:09
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Политика

Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
News.ru вчера в 04:36
Гаджеты

Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
МонаВиста 10:07
Культура

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Что происходит 15:59
Кино

Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Live24 07:41
Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Накануне.Ru 07:23
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Как сообщает ToDay News Ufa, медики рассказали, что злокачественные клетки могут находиться в здоровом органе годами, однако через некоторое время они внезапно просыпаются и провоцируют образование новых опухолей.
ToDay News Ufa вчера в 04:01
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Происшествия

В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:38
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию, Корею и Иран

Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в такие страны, как Италия, Южная Корея и Иран.
АБН вчера в 23:36
Политика

Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США

Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.
Политика Сегодня вчера в 19:43
Общество

Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Футбол

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
ГЛАС.RU 16:24
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему от угона

Toyota до конца текущего года оборудует все свои автомобили, предназначенные для рынка России, уникальной системой против угона.
Новые автомобили вчера в 22:27
Футбол

Ляказетт опроверг, что уйдет из «Арсенала» в случае непопадания в ЛЧ

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт опроверг информацию о пункте в контракте с «канонирами», касающемся попадания в Лигу чемпионов.
Sports.ru 15:24
Политика

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
Народные новости 18:07
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи

REGNUM 09:39
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Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации. Действует на основе 41-ФЗ.
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