Общество

BFM.ruBFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
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Спорт

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Оформивший 27-й хет-трик в НХЛ Овечкин признан первой звездой дня

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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

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Ветеран «Барселоны»: «Впервые вижу Месси одной ногой вне клуба»

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Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая

Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Врио главы Чувашии возглавит правительство республики

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
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О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
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Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
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Армия и оружие

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
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