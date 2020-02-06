Общество
BFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
Кино
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Космос
Новый малый спутник представят Роскосмосу на следующей неделе
Проект нового спутника зондирования Земли «Аист-3» представят Роскосмосу разработчики, 6 февраля сообщает ТАСС.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Например, пользователь техники Samsung из Белоруссии сообщал, что приобретенный им в Польше телевизор корейской компании был растаможен, однако не избежал блокировки.
Происшествия
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Кино
Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
Хоккей
Оформивший 27-й хет-трик в НХЛ Овечкин признан первой звездой дня
Первой звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин: в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) русский форвард оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Происшествия
В Москве задержан поджигатель суда
Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Общество
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Политика
Врио главы Чувашии возглавит правительство республики
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Энергетика
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.