Политика
BFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Футбол
Атлетик Бильбао – Барселона: баски не пустят каталонцев в полуфинал
Клуб из Бильбао довольно удачно играет против Барселоны дома, а учитывая пока еще не сбалансированную игру каталонцев и то, что подопечные Сетьена проведут матч на чужом поле с неудобным для себя соперником, я думаю, что Атлетик может добыть себе путевку в полуфинал турнира.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Обновлено: фотографии удалены по просьбе компании Hyundai.
Политика
Путин назвал неприемлемым «расселение» вузов из Москвы и Петербурга
Президент России Владимир Путин заявил, что идея «расселения» вузов из Москвы и Санкт-Петербурга является неприемлемой, но при этом признал, что их концентрация в этих городах является высокой.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Общество
Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым
Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
Армия и оружие
Турецкие войска обстреляли позиции сирийской армии у города Саракиб
Отряды турецкой армии обстреляли позиции сирийской армии, которые дислоцированы возле города Саракиб в провинции Идлиб, сообщает Al-Jazeera.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Политика
OMV допустила рост цен на газ в Европе в случае новых санкций по СП-2
Глава австрийской OMV Райнер Зеле прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Как будет устроена сделка En + с ВТБ Для выкупа доли ВТБ, который был вторым по размеру акционером компании, после Дерипаски, En + привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля).
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала о причинах конфликта с Ольгой Бузовой
Ида Галич призналась, что ей не нравится то, что делает поющая телеведущая.