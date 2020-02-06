Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Футбол Атлетик Бильбао – Барселона: баски не пустят каталонцев в полуфинал Клуб из Бильбао довольно удачно играет против Барселоны дома, а учитывая пока еще не сбалансированную игру каталонцев и то, что подопечные Сетьена проведут матч на чужом поле с неудобным для себя соперником, я думаю, что Атлетик может добыть себе путевку в полуфинал турнира.

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Спорт Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Происшествия Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.

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Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Общество Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.