Политика

BFM.ruBFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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Счетная палата признала работу чиновников неэффективной

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Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

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Песков назвал материалом для анализа претензии СП к работе министерств

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Песков прокомментировал оценку Счётной палатой правительства Медведева

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Отчет Счётной палаты о работе правительства будет изучен — Песков

REGNUM05:53

В Кремле проанализируют доклад Счетной палаты о планировании в правительстве

Коммерсантъ06:10
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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Президент России Владимир Путин заявил, что идея «расселения» вузов из Москвы и Санкт-Петербурга является неприемлемой, но при этом признал, что их концентрация в этих городах является высокой.
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Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
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Общество

Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище

Московский Комсомолец вчера в 11:24
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
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Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
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Армия и оружие

Турецкие войска обстреляли позиции сирийской армии у города Саракиб

Отряды турецкой армии обстреляли позиции сирийской армии, которые дислоцированы возле города Саракиб в провинции Идлиб, сообщает Al-Jazeera.
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Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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РБК 02:59
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
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Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
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Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

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Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
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