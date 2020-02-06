Политика
BFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
В документах предыдущего правительства много несогласованности при постановке и достижении целей: "в стратегическом планировании выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации", отмечается в докладе Счетной палаты.Вести.Ru07:51
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«Новая газета»: Погибшие в Сирии российские военные специалисты были снайперами
Ранее МИД России признал факт гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов.
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В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Экономика
Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику
Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.
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Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play
Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Армия и оружие
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Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Дамаску, сообщает РБК со ссылкой на SANA.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
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Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
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Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
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Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
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Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Политика
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»
Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.