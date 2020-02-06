Общество
BFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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Причину внезапной отставки правительства Медведева прояснил отчет Счетной палаты
Московский Комсомолецвчера в 17:21
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Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Политика
В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Финансы
Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Наука
Мозг связывается с эмбриональным иммунитетом для борьбы с инфекцией
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Происшествия
В администрации Калининского района проходят обыски
В среду, 5 февраля, стало известно, что Следственный комитет Петербурга пришёл с обысками в администрацию Калининского района.
Политика
Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытке по-новому интерпретировать историю Второй мировой войны.
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова
Летом прошлого года «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 15 миллионов фунтов, но москвичи требовали за своего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов.
Общество
Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Происшествия
СК начал проверку после побега ребенка из детсада в Москве
Следственный комитет (СК) начал проверку после сообщений о побеге ребенка из детского сада Москвы.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Один из крупнейших производителей алюминия En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Экономика
Жильё в России может подорожать на четверть
Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
Политика
В ЕП сочли неприемлемым обозначение Крыма российским в сервисах Apple
В Европарламенте назвали неприемлемым обозначение Крыма российской территорией в приложениях Apple.
Общество
Россиян эвакуировали из Китая с ведром вместо туалета
Российская туристка, эвакуированная из Китая в Тюмень, рассказала, как они летели 13 часов в жутком холоде и с импровизированным туалетом, сообщает ndn.info.Россиян вывезли из Китая на военном самолёте, в котором не было удобств.
Происшествия
Актер сериала «Великолепный век» Аднан Коч получил почти 17 лет тюрьмы
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
Футбол
Мать игрока школы «Луча»: хотелось бы, чтобы у нас было как у Галицкого
Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года, призналась, что хотела бы, чтобы во Владивостоке функционировала футбольная академия, как в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.