Общество

BFM.ruBFM.ruСчетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева. В нем говорится, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству, разбалансирована и неэффективна, сообщает «Интерфакс».
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Причину внезапной отставки правительства Медведева прояснил отчет Счетной палаты

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Счетная палата раскритиковала работу исполнительной власти

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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
РБК вчера в 13:40
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
Вести.Ru вчера в 02:23
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Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

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Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
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Мозг связывается с эмбриональным иммунитетом для борьбы с инфекцией

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Происшествия

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В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
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Происшествия

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Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

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Летом прошлого года «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 15 миллионов фунтов, но москвичи требовали за своего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Завтра.ру вчера в 15:37
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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
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СК начал проверку после побега ребенка из детсада в Москве

Следственный комитет (СК) начал проверку после сообщений о побеге ребенка из детского сада Москвы.
РБК вчера в 14:29
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En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Один из крупнейших производителей алюминия En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд.
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В грузинском монастыре убили россиянина

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Lenta.ru 01:48
Экономика

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Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
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Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

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Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
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В ЕП сочли неприемлемым обозначение Крыма российским в сервисах Apple

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Общество

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Российская туристка, эвакуированная из Китая в Тюмень, рассказала, как они летели 13 часов в жутком холоде и с импровизированным туалетом, сообщает ndn.info.Россиян вывезли из Китая на военном самолёте, в котором не было удобств.
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Актер сериала «Великолепный век» Аднан Коч получил почти 17 лет тюрьмы

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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
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Мать игрока школы «Луча»: хотелось бы, чтобы у нас было как у Галицкого

Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года, призналась, что хотела бы, чтобы во Владивостоке функционировала футбольная академия, как в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.
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