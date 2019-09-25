МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.

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Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты питания на фоне позитивных итогов уборочной кампании, заявил в Госдуме аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

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