Общество
ВедомостиСчетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Замминистра культуры на допросе в суде о создании учреждений по делу экс-министра Соколова: «Распоряжения подписывает губернатор»
Сегодня в суд не явились бывший министр финансов Александр Выскребенцев и экс-замминистра экологии и природных ресурсов Анатолий Колдаев.
Версия-Саратов 03:59
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Экономика
«Банковский роуминг» отменили в России
Российские банки с 14 июня не смогут взимать комиссию за денежные переводы между разными регионами внутри одной и той же кредитной организации.
Росбалт 13 июня в 20:26
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
Авто
Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов
Geely Coolray По части модных решений Renault до Geely недотягивает, но есть кое-что недоступное для Кулрея: обогрев ветрового стекла, мультимедиа с Яндекс-навигацией, функция предупреждения о выходе со своей полосы движения.
За рулем вчера в 23:00
Происшествия
В Воронеже нашли сбившего на переходе двоих пешеходов водителя
Полицейские установили личность и задержали водителя, который на пешеходном переходе на улице 9 Января в Воронеже сбил двоих человек и сбежал с места ДТП.
Полиграф.Медиа 05:21
Политика
Киевский суд начал допрос Петра Порошенко
Сегодня киевский апелляционный суд начал допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Русская Планета 04:50
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
Общество
Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12 июня в 12:20
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Единоборства
Аманда Нуньес может завершить карьеру: «Я достигла всего, чего хотела»
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сообщила, что может завершить карьеру бойца.
Sports.ru 04:27
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеовстреч «Яндекс.Телемост».
News.ru 04:54
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
В России выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 8246 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:45
Баскетбол
Гомельский объяснил, почему ЦСКА не стоит покупать звездных игроков
Известный комментатор и бывший тренер Владимир Гомельский заявил, что БК ЦСКА больше не нужно покупать звездных баскетболистов, пишут "Известия".
ProstoProSport 04:33
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Общество
В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы
Пенза-Обзор 03:26
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом
Vprognoze.ru 05:19
Армия и оружие
В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград
В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29