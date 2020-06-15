Общество
ВедомостиСчетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
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Хоккей
«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
Советский спорт вчера в 06:20
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В Ленобласти за сутки выявили 53 новых пациента с коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в России по регионам на субботу, 13 июня 8 706 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в России за последние сутки.
ЛОТ 13 июня в 04:15
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 03:07
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России 03:23
Футбол
Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии.
Известия 03:30
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Хоккей
Гусев оценил свой первый сезон в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев поставил себе оценку по пятибалльной шкале за дебютный сезон в НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 02:39
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года.
REGNUM 02:30
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО
На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru вчера в 20:44
Театры
Театр имени Товстоногова поставил спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр имени Товстонова перенёс постановку спектакля «Вишневый сад» в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 12:27
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Гаджеты
Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro
iXBT.com 02:07
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию
В ЦБ Белоруссии отметили, что временная администрация была введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом сведений Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел о легализации средств, полученных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов.
Аргументы и Факты 03:53
Политика
Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян в июле
Ранее Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС действовать скоординировано в вопросе открытия внешних границ и предложила им согласовать список не входящих в объединение стран, для которых ограничения могут быть сняты с 1 июля.
РБК 03:54