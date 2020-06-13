Общество
ВедомостиСчетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
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Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Военные США больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты», пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:40
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости 21:02
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Армия и оружие
В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Политика
Джонсон заступился за Черчилля после обвинений в расизме
Политик обратил внимание на несправедливость обвинений в адрес Черчилля, который «один стоял против расистской тирании, способной захлестнуть страну и остальную часть Европы, если бы не сопротивление с его стороны».
Lenta.ru 21:21
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Германия сняла все ограничения на границах
Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.
МИР 24 20:53
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Армия и оружие
Глава ДНР отменил режим полной боеготовности
Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.
ИА Новороссия 13:20
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
Армия и оружие
Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.
Московский Комсомолец 18:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Культура
В США издали книгу о Шаляпине с воспоминаниями современников
В США вышла книга на русском языке о российском оперном певце Федоре Шаляпине с воспоминаниями современников, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:29
Здоровье
В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки выздоровело еще 129 пациентов За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 69 новых инфицированных коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 01:47
Наука
Разработан источник питания, работающий на соли
Инновационный накопитель энергии на основе соли создали российские и американские ученые, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:18
Здоровье
Жителей РФ предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного
Эксперт рассказал, что есть россияне, которые без ведома больного вливают «чудо-препараты» ему в напитки или пищу, но они не действуют.
News.ru 12:39
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Игры
Блогер показал разницу между графикой оригинальной Mafia и ремейком
ИА Красная Весна 15:45
Экономика
Проект «Экология» отдаст в резервный фонд около 23 миллиардов рублей
Национальный проект "Экология" в 2020 году отдаст в резервный фонд РФ около 23 миллиардов рублей в связи с пандемией COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
РИА Новости 21:37
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27