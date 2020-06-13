Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
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Счетная палата нашла у трех федеральных ведомств нарушения на общую сумму почти 1 миллиард рублей

Эхо Москвы20:06

Счетная палата обнаружила нарушений в Минсельхозе на 900 млн рублей

Накануне.Ru19:50

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

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СП выявила у Минсельхоза и Росрыболовства нарушения на 900,7 млн рублей

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СП выявила нарушения в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора

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Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

РБК17:00

Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве РФ за 2019 г

ПРАЙМ17:15
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Политик обратил внимание на несправедливость обвинений в адрес Черчилля, который «один стоял против расистской тирании, способной захлестнуть страну и остальную часть Европы, если бы не сопротивление с его стороны».
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
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Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Германия сняла все ограничения на границах

Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.
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В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
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Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.
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МИР 24 21:29
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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