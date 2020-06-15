Общество
ВедомостиСчетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Evo-rus.com 12 июня в 14:23
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Ученые обнаружили внутри Земли необычные структуры, ранее неизвестные научному сообществу, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru 17:18
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Госдуме предлагают создать стандарты для нетрадиционной медицины
Усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения вредят здоровью, попросили депутаты Госдумы правительство РФ.
РЕН ТВ 19:04
Культура
Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° 11 июня в 21:30
Спорт
Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Экономика
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ могут заморозить
«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения» (цитата по «Интерфакс»).
Губерния-33 вчера в 09:43
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Экономика
«Страховать от коронавируса – безнравственно»
Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.
Ведомости 19:31
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Политика
Путин обосновал важность поправок в Конституцию
По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
Росбалт 08:43
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Происшествия
Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина
Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.
АСТВ 05:37
Космос
Роскосмос провел новые испытания для корабля «Орел»
Сделано в России 11:35
Космос
5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле
Астрономы NASA сообщили, что 5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле.
Версия.Инфо 05:43
Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
Гаджеты
Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей
При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru 17:45
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Экономика
В ЦБ объяснили ограничение эквайринга
Центробанк ограничил комиссии за эквайринг уровнем в 1% в качестве меры поддержки торговли в пандемию коронавируса для интернет-покупок в марте 2020-го и для медицинских услуг в июне.
Известия 20:01
Происшествия
Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двоих сахалинцев
О смерти двоих пациентов регионального сосудистого центра, который сегодня закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, стало известно утром 14 июня.
Сахалин.Инфо 07:06
Футбол
Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings 14:30
Происшествия
Стало известно о связи Ефремова с молодой актрисой
Актера Михаил Ефремов, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой.
Lenta.ru 19:46