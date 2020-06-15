Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Политика Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии» В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив». 33

Армия и оружие Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

Общество В Госдуме предлагают создать стандарты для нетрадиционной медицины Усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения вредят здоровью, попросили депутаты Госдумы правительство РФ.

Спорт Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.

Экономика С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ могут заморозить «Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения» (цитата по «Интерфакс»). 2,4K

Общество Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно». 474

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,6K

Экономика «Страховать от коронавируса – безнравственно» Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.

Политика Путин обосновал важность поправок в Конституцию По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда. 77

Происшествия Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.

Здоровье У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды. 5

Экономика В ЦБ объяснили ограничение эквайринга Центробанк ограничил комиссии за эквайринг уровнем в 1% в качестве меры поддержки торговли в пандемию коронавируса для интернет-покупок в марте 2020-го и для медицинских услуг в июне. 2

Происшествия Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двоих сахалинцев О смерти двоих пациентов регионального сосудистого центра, который сегодня закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, стало известно утром 14 июня. 7

Футбол Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.