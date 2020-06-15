Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
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Счетная палата выявила нарушения в работе Министерства сельского хозяйства и Росрыболовства

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Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве за 2019 году

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СП выявила нарушения в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора

ТАССвчера в 17:02

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

РБКвчера в 17:00
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