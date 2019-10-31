Общество

РБКРБКСчетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, заключила Счетная палата.
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

РБК17:00

Счетная палата: субсидии для создания фильмов выводили в офшоры

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