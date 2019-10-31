Общество
РБКСчетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, заключила Счетная палата.
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Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Ридус вчера в 17:35
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили в прокуратуре региона.
BFM.ru 04:54
Армия и оружие
В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты
Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Вести.Ru 03:30
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
РИА Новости вчера в 07:53
Политика
У Золотого в Донбассе начался развод украинских войск и сил ЛНР
Собеседник вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Общество
Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов
Министерство финансов России предложило распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны начиная с 2020 года.
Известия 11:39
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Общество
Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Честная музыка», являющейся правообладателем песен этой группы, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:59
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Моряки Балтийского флота в ходе учений по поиску мин обнаружили, предположительно, затонувшую подлодку времён Великой Отечественной войны.
RT на русском 18:46
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Общество
«Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на Дальний Восток
Отмечается, что в настоящее время «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» летают по так называемым плоским тарифам, которые не меняются в течение года.
ФедералПресс 06:16
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
ProstoProSport 10:00
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Политика
Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала
Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.
RT на русском 21:43
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50