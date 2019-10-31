Общество

РБКРБКСчетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, заключила Счетная палата.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Счетная палата: субсидии для создания фильмов выводили в офшоры

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Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Ведомости01:32
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Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
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Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
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Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

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