Общество
РБКСчетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, заключила Счетная палата.
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с чего всё началось
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.РБКвчера в 17:00
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