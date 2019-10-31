Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

с чего всё началось

Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, заключила Счетная палата.

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Технологии Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала По факту новый материал представляет собой биоразлагаемый пластик на основе крахмала, который обрабатывают ультразвуком и подвергают теплообработке.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Экономика Следствие раскрыло схемы хищений из Промсвязьбанка Промсвязьбанк выиграл в кассации иск на $22,4 млн По данным следствия, все расчёты с контрагентами велись через "Промсвязьбанк-Кипр", где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчётные счета.

Политика Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа.

Армия и оружие Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Общество Россияне выбрали самый желанный город для переезда Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Происшествия В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.

Политика Помпео назвал Компартию Китая угрозой США Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.

Кино Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.