Энергетика
Вечерняя МоскваСчетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
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В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа
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