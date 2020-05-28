Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСчетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
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