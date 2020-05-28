Энергетика
Вечерняя МоскваСчетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
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Политика
Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия 23:12
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия 23:33
Происшествия
На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM 22:54
Общество
Санкт-Петербург с 1 июня начнет смягчать режим ограничений
Власти Санкт-Петербурга с 1 июня по 14 июня проведут первый этап смягчения ограничений, принятых ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 11:46
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Ранее сегодня власти Ростова предупреждали горожан об усилении ветра.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:34
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание
Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК 23:10
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
РИА Новости 15:15
Здоровье
Новый очаг заражения выявлен в психинтернате под Волгоградом
Вспышка заражения коронавирусной инфекцией произошла накануне в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области.
RuNews24.ru 07:14
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings 13:50
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru 22:49
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Lenta.ru 08:28
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Шоу-бизнес
Годовалый сын Александра Овечкина весело проводит время со своим дядей
Старший сын звездной пары еще не видел новорожденного брата. Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста.
Летидор 06:50
Общество
Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о недостатке информации о российских детях, усыновленных американцами и живущих в США, следует из доклада детского омбудсмена.
РИА Новости 23:23
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59