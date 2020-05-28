Энергетика
Вечерняя МоскваСчетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
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В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа
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В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
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Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
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Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
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Кино
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Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
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Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
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