Энергетика
БИЗНЕС OnlineСчетная палата оценила, на сколько лет России хватит запасов нефти
Согласно отчету, запасов природного газа хватит на более чем 50 лет. В то же время прирост запасов газа ниже добываемых объемов, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу.
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В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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РБК вчера в 04:19
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Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
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Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
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News.ru вчера в 12:51
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Гаджеты
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TechFusion вчера в 13:07
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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
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iReactor вчера в 03:41
Футбол
Лидера чемпионата Австрии лишили 6 очков из-за коронавирусных правил
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Газета.Ru вчера в 19:54