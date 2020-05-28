Согласно отчету, запасов природного газа хватит на более чем 50 лет. В то же время прирост запасов газа ниже добываемых объемов, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу.

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