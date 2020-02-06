Общество
КоммерсантъСчетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
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Причину внезапной отставки правительства Медведева прояснил отчет Счетной палаты
Московский Комсомолец17:21
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