Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.

Политика Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.

Политика Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".

Происшествия Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Общество Жан-Поль Готье признался в любви Ольге Бузовой 67-летний французский модельер Жан-Поль Готье, который на этой неделе приехал в Москву на премьеру своего шоу, впервые увидел 34-летнюю теледиву Ольгу Бузову.

Общество Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику» Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.

Хоккей Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.

Футбол Сетьен прокомментировал конфликт Месси и Абидаля Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт нападающего Лионеля Месси с директором клуба Эриком Абидалем.

Культура В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Космос «Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.

Наука В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса вместе с китайскими врачами разработали систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.

Авто Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации «К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.