Общество
КоммерсантъСчетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
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Причину внезапной отставки правительства Медведева прояснил отчет Счетной палаты
Московский Комсомолец17:21
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В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка
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«Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве
Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.
Наука
Врачи нашли способ, чтобы снизить число рецидивов аритмии
Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии.
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В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса вместе с китайскими врачами разработали систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.
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Правительственные силы Сирии преследуют бандформирования террористов, которые бежали из города Серакиб в провинции Идлиб.
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66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
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Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации
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Гаджеты
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Общество
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В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.