Общество

Газета.RuГазета.RuВ Счетной палате раскритиковали работу правительства

В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Счетная палата оценила работу правительства

Счетная палата оценила работу правительства Счетная палата (СП) провела стратегический аудит работы правительства в 2017–2019 годах.
Коммерсантъвчера в 16:02

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Причину внезапной отставки правительства Медведева прояснил отчет Счетной палаты

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Счетная палата предложила повысить эффективность правительственных отчетов в Госдуме

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Счетная палата оценила работу правительства

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Счетная палата раскритиковала деятельность исполнительной власти

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Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

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Счетная палата раскритиковала работу исполнительной власти

Ведомостивчера в 16:58

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru вчера в 08:49
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Кино

В Disney назвали даты выхода сериалов Marvel

Life.ru вчера в 18:38
Происшествия

В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов

В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
REGNUM 00:53
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru вчера в 16:38
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости вчера в 01:11
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости вчера в 12:44
Политика

Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство

Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Свободная Пресса 00:28
Общество

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК вчера в 21:00
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Технологии

В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
РБК 01:00
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Российская газета вчера в 08:25
Экономика

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
Известия 01:02
Общество

Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы

RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Политика

Владимир Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью

Предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью.
Авторадио 04 февраля в 06:40
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Превышение допустимого уровня цинка обнаружено по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях.
ТАСС 00:09
Общество

Росздравнадзор проверяет цены на медицинские маски в аптеках Дагестана

Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по России зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.
ТАСС вчера в 08:43
Происшествия

В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Коммерсантъ 01:01
Армия и оружие

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
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Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
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Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
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Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
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