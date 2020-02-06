Общество

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Счетная палата предложила повысить эффективность правительственных отчетов в Госдуме

ТАСС17:00

Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

RT на русском16:19

Олег Савченко: выводы аудита Счетной палаты по нацпроектам помогут Волгоградской области закрепить лидерство

Высота 10203:36

Счетная палата оценила работу правительства

Коммерсантъ16:02

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

РБК16:00

Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

REGNUM17:54

Министерства не включили в свои планы почти половину показателей нацпроектов

URA.Ru17:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБК 18:40
Шоу-бизнес

Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью

Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью Татьяной Плаксиной.
Вечерняя Москва 11:41
Футбол

Кононов завтра возглавит ФК «Ригу»

Sport.ru вчера в 11:29
Политика

Сенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Гаджеты

В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
Технологии

Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений

Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
ToDay News Ufa 14:35
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
РИА Новости 18:46
Авто

Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу

Известное тюнинг-ателье Alpinа предложило покупателям новую модель B3, созданную на базе BMW 3-Series, которую уже окрестили Анти-М3.
Letnews.ru вчера в 11:36
Экономика

Акции Tesla обвалились на 17% за один день

В ходе торговой сессии среды, 5 февраля, котировки Tesla на бирже NASDAQ упали на 17,3% до уровня в 733,38 долларов за акцию.
Вести.Ru 14:50
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Общество

В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры

REGNUM 15:36
Футбол

Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова

Чемпионат 17:38
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Политика

Рада снова рассмотрит законопроект о праве жителей Донбасса на пенсию

5 февраля украинские парламентарии отправили на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Московский Комсомолец 15:22
Экономика

На выплату маткапитала выделят более 1,5 трлн рублей

В период 2020-2022 годов на выплату материнского капитала предложено выделить из бюджета страны более полутора триллиона рублей.
9111.ru вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru 10:41
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Мой Брянск вчера в 23:21
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова 00:21
Здоровье

В России аптекам при вспышке заболеваний могут запретить повышать цены

Об инициативе запрета повышения цен на ряд лекарств в период распространения опасных заболеваний высказался зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.
СОВА вчера в 02:58
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб

В сирийской провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".
Российская газета 13:50
Экономика

«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения

Совет директоров «Ростелекома» решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения, – это «Байтэрг» и ПК «Аквариус».
Ведомости 17:06
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Происшествия

Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака, сообщает портал Baghdadtoday со ссылкой на медицинский источник в провинции.
РИА Новости 18:54
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова 03 февраля в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное