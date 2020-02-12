Счетная палата (СП) оценила администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.

с чего всё началось

Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что доля налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете РФ постепенно снижается — с 21% в 2016 году до 16% за первое полугодие 2019 года, сообщает РИА Новости.

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