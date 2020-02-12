Экономика
Давыдов.ИндексСчетная палата оценила роль НДФЛ для регионов
Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что доля налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете РФ постепенно снижается — с 21% в 2016 году до 16% за первое полугодие 2019 года, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Счетная палата (СП) оценила администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.Известия11 февраля в 15:55
Подробнее о событии
Показать все источники
В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата
Аргументы и Факты11 февраля в 17:53
Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут
Коммерсантъ11 февраля в 17:48
Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°11 февраля в 16:30
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов подтвердил изданию «Фонтанка» переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Игры
Над следующей частью Need for Speed будут работать авторы Burnout
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Автоспорт
«Макларен» представил болид на сезон-2020
«Макларен» показал гоночную машину на сезон-2020. Новый болид получил название MCL35.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Финансы
Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
Политика
В Госдуму внесён проект об отмене статьи УК о «шпионских» устройствах
Законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Происшествия
Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан
Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
В Москве фургон сбил ребенка на территории школы
Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Биатлон