Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСчетная палата оценила роль НДФЛ для регионов

Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что доля налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете РФ постепенно снижается — с 21% в 2016 году до 16% за первое полугодие 2019 года, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Счетная палата (СП) оценила администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.
Известия11 февраля в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Факты11 февраля в 17:53

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъ11 февраля в 17:48

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВ11 февраля в 16:09

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°11 февраля в 16:30

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Российская газета11 февраля в 16:01

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новости11 февраля в 16:39

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известия11 февраля в 16:07
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Футбол

Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»

Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов подтвердил изданию «Фонтанка» переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Коммерсантъ 09:19
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
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Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
РБК 07:11
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
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Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

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Над следующей частью Need for Speed будут работать авторы Burnout

CyberSport.ru вчера в 08:15
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Общество

Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
RT на русском 09:25
Автоспорт

«Макларен» представил болид на сезон-2020

«Макларен» показал гоночную машину на сезон-2020. Новый болид получил название MCL35.
Sports.ru 08:37
Армия и оружие

Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
ФАН 07:15
Финансы

Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль

Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
РИА Новости 07:58
Политика

В Госдуму внесён проект об отмене статьи УК о «шпионских» устройствах

Законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
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Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском вчера в 08:09
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

РБК вчера в 05:36
Происшествия

Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево.
Газета.Ru 06:17
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
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Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

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В Москве фургон сбил ребенка на территории школы

Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
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