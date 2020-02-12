Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСчетная палата оценила роль НДФЛ для регионов

Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что доля налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете РФ постепенно снижается — с 21% в 2016 году до 16% за первое полугодие 2019 года, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Счетная палата (СП) оценила администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.
Известия11 февраля в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Факты11 февраля в 17:53

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВ11 февраля в 16:09

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новости11 февраля в 16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°11 февраля в 16:30

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Российская газета11 февраля в 16:01

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъ11 февраля в 17:48

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известия11 февраля в 16:07
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Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 02:59
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия 11 февраля в 20:23
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей

News.ru 11 февраля в 23:03
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Гаджеты

Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip

В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Профиль вчера в 03:23
Происшествия

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
РБК 03:27
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Lenta.ru 03:12
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Транспорт

Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге

Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Санкт-Петербургские ведомости 01:50
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Bimru.ru вчера в 10:37
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Наука

Российские ученые придумали способ побороть рак при помощи ржавчины

Российские ученые обнаружили способ неинвазивного высвобождения лекарственных препаратов внутри раковых клеток, что стало новым шагом к созданию системы таргетной доставки противораковых лекарств.
Народные новости 11 февраля в 09:41
Общество

Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
РИА Новости 02:41
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Здоровье

Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa вчера в 06:35
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Вести.Ru вчера в 10:40
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии

Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
МонаВиста вчера в 12:58
Космос

Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур 19 марта

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен его запуск на Международную космическую станцию (МКС).
ТАСС вчера в 03:49
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