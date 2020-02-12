Экономика
Давыдов.ИндексСчетная палата оценила роль НДФЛ для регионов
Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что доля налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете РФ постепенно снижается — с 21% в 2016 году до 16% за первое полугодие 2019 года, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Счетная палата (СП) оценила администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.Известия11 февраля в 15:55
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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата
Аргументы и Факты11 февраля в 17:53
Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°11 февраля в 16:30
Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут
Коммерсантъ11 февраля в 17:48
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Происшествия
Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Гаджеты
Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip
В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Происшествия
В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Транспорт
Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге
Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Наука
Российские ученые придумали способ побороть рак при помощи ржавчины
Российские ученые обнаружили способ неинвазивного высвобождения лекарственных препаратов внутри раковых клеток, что стало новым шагом к созданию системы таргетной доставки противораковых лекарств.
Общество
Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
Экономика
На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Здоровье
Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
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В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Шоу-бизнес
Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии
Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
Космос
Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур 19 марта
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен его запуск на Международную космическую станцию (МКС).