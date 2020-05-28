Энергетика

РБКРБКСчетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

Геолог назвал альтернативу нефти и газу в ближайшие 20 лет

News.ru10:51

В России через 35 лет закончится нефть, газа хватит на 50 лет

URA.Ru08:34

Счетная палата подсчитала, на сколько России хватит запасов нефти

ПРАЙМвчера в 17:00

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

РБК02:16

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Счетная палата скептически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новостивчера в 17:30

В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа

Комсомольская правда06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
99
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
76
Общество

Около 3 млн масок производят в Подмосковье ежедневно

Каждый день в Московской области производят порядка 3 миллионов медицинских масок, но цена на них пока все равно в разы выше, чем должна быть, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 12:51
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
10
Футбол

Савин рассказал, почему украинских футболистов нет в «КраСаве»

YouTube-блогер Евгений Савин объяснил, почему в его проекте «КраСава» не присутствуют украинские футболисты или тренеры.
ProstoProSport 10:00
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,1K
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
61
Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
358
Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
6
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
921
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
3,1K
Общество

Москвичам разъяснили правила прогулок по графику

Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
25
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
336
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
5
Общество

С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины

В Москве со следующего понедельника откроются автосалоны и непродовольственные магазины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 13:17
93
Происшествия

С прапорщика Росгвардии сняли обвинения в убийстве младенца

С прапорщика Росгвардии Вячеслава Горбенко снято обвинение в убийстве восьмимесячной девочки, в связи с его непричастностью к преступлению.
Lenta.ru 13:03
5
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
65
Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Происшествия

По делу братьев Магомедовых арестованы активы на 100 млрд рублей

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, Магомедовы приступили к ознакомлению с его материалами, но процедура была прервана из-за того, что один из братьев, Зиявудин, заболел коронавирусом в "Лефортово".
Накануне.Ru 06:26
34
Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
3
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
454
Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
13
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
326
Политика

Трамп назвал коронавирус «подарком» из Китая

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.
RT на русском 13:03
7
Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
29
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное