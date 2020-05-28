Энергетика

РБКРБКСчетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 18:09

В России через 35 лет закончится нефть, газа хватит на 50 лет

URA.Ru08:34

В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа

Комсомольская правда06:10

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

РБК02:16

Геолог назвал альтернативу нефти и газу в ближайшие 20 лет

News.ru10:51

Счетная палата скептически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новостивчера в 17:30

Счетная палата подсчитала, на сколько России хватит запасов нефти

ПРАЙМвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
Общество

Польские молочники обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве

Главу Россельхознадзора РФ Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве 500 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал BAZA.
Вечерние Ведомости 03:06
179
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
1
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Общество

В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

Власти Воронежской области продлят до 15 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости 11:17
18
Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров

Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 09:35
3
Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
1,4K
Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
120
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
38
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 09:04
1K
Здоровье

Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

Швеция была одной из двух европейских стран (второй - Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса.
Взгляд.ру 13:00
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Общество

Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня

В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
Город+ 12:58
1
Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
39
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Коммерсантъ 10:56
1,6K
Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
792
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
2,4K
Происшествия

Загоравших на крыше банка москвичей задержала полиция

Полиция задержала 13 человек, загоравших на лежаках на крыше банка в центре Москвы.
Мослента 06:57
15
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
597
Кино

Стриминговый сервис HBO Max официально запустился

В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru вчера в 08:53
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
368
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
1
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания 06:10
5
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
5
Хоккей

Овечкин официально объявлен обладателем «Морис Ришар Трофи»

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 12:28
3
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
109
Общество

Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми

Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Глава Крыма обратился в правительство РФ с просьбой о смягчении требований.
Экспресс газета 00:30
517
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
553
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
156
Как работают Яндекс.Новости?
Главное