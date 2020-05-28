Энергетика
РБКСчетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».
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В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
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В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
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В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
Власти Воронежской области продлят до 15 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
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Швеция была одной из двух европейских стран (второй - Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса.
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Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня
В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
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Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
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Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
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Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Происшествия
Загоравших на крыше банка москвичей задержала полиция
Полиция задержала 13 человек, загоравших на лежаках на крыше банка в центре Москвы.
Мослента 06:57
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Кино
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился
В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru вчера в 08:53
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
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Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
Хоккей
Овечкин официально объявлен обладателем «Морис Ришар Трофи»
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
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Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми
Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Глава Крыма обратился в правительство РФ с просьбой о смягчении требований.
Экспресс газета 00:30
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33