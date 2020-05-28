Энергетика
РБКСчетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».
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Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
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РИА Новости 13:38
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
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Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
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Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
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WSJ: США обвинили КНДР в переводе $2,5 млрд в обход санкций
Министерство юстиции США обвинило более 30 граждан КНДР и КНР в незаконной помощи Пхеньяну по переводу с 2013 года $2,5 млрд для финансирования ядерной программы КНДР в обход введенных Соединенными Штатами санкций.
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В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
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