Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Армия и оружие «Черные береты» прикроют Каспийский регион В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.

Политика АНБ назвало используемую «российскими хакерами» уязвимость Власти США и американские эксперты обвиняют хакеров Sandworm Team в работе на российские спецслужбы и причастности к ряду масштабных кибератак на правительственные ресурсы по всему миру.

Общество В Великобритании умер старейший мужчина на планете Титул старейшего из живущих мужчин на Земле перешел британцу от японца Титэцу Ватанабэ, который скончался в возрасте 112 лет и 355 дней. 1

Общество Коми перейдет на первый этап снятия ограничений Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Политика Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 202

Общество Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет Российского эстрадного певца и экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина изнасиловали в восемь лет.

Общество Воробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны, кафе и торговые центры в регионе в первую неделю июня еще будут закрыты. 1

Футбол АПЛ объявила о возобновлении сезона с 17 июня На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.

Происшествия В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет об областном госпитале ветеранов войн, который в связи с пандемией был перепрофилирован в инфекционный. 10

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 1

Происшествия В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей. 19

Происшествия Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина обвинила ФСБ в мести Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) провела заседание, на котором рассмотрела вопрос о согласии на возбуждении уголовного дела в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. 11

Общество Москвичам разъяснили правила прогулок по графику Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания. 27

Здоровье Отменен карантин в поселке Тумботино Нижегородской области Напомним, первым населенным пунктом Нижегородской области, где был отменен карантин (21 мая) стал поселок Гремячево в Кулебакском районе. 18

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 37

Общество Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году. 2