Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Армия и оружие В Минобороны назвали даты проведения репетиций парада Победы в Москве Российские военные 8 июня проведут на парадной площадке в подмосковном Алабино первую репетицию парада Победы, который в текущем году в Москве решили провести 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 41

Гаджеты Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10 Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10. 75

Шоу-бизнес Самойлова проигнорировала публичные признания Джигана Сегодня Джиган решился еще на один поступок. Исполнитель публично признался жене в любви.

Общество Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 107

Экономика Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.

Экономика Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Экономика Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.

Общество Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020 Министерство просвещения РФ и Рособнадзор опубликовали проект приказа об особенностях проведения ЕГЭ-2020. 2

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Политика Кадыров пообещал простить всех, кто повинится перед ним Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал гражданам республики, которые осмелились покинуть родные дома и уехать за рубеж, простить их, но только в том случае, если они признают свою ошибку и повинятся перед ним. 13

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 749