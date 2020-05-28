Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

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