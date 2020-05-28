Энергетика
РБКСчетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Волна банкротств накрывает США самыми быстрыми темпами с 2009 года
С начала текущего года было зарегистрировано 98 банкротств компаний с обязательствами не менее $ 50 млн — это также самый высокий показатель с 2009-го, когда за первые четыре месяца того года было подано 142 прошения о признании банкротами.
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Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
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Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
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Ряд ограничений режима повышенной готовности снимут в Коми с 29 мая
В своем ежедневном видеообращении врио главы Коми Владимир Уйба, сообщил, что с 29 мая в республике разрешат работу предприятиям сферы услуг и непродовольственной торговли.
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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
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Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
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В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний
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Производители баварского бренда BMW представили обновленную версию модели 5-Series.
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