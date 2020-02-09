Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

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Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ru05:02

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ru04:46

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ru03:13

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:29

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ru03:24

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Ру04:45

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
Вести ФМ 06 февраля в 23:35
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Происшествия

Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26

Число погибших в результате стрельбы в одном из торговых центров Наконратчасима на северо-востоке Таиланда возросло до 26.
Известия 01:02
Кино

Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ

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Спорт

Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
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Армия и оружие

Тайвань попытался перехватить самолеты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.
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Армия и оружие

Сирия: колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб

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Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Хоккей

Россия проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в матче Евротура со счетом 2:5.
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Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

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Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

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Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq

В настоящее время у дилеров можно заказать Skoda Karoq с единственным турбированным двигателем объемом 1,4 литра с отдачей 150 л.с. Как стало известно порталу NJCAR.RU, модификация с 8-ступенчатой автоматической КПП и моноприводом на переднюю ось обойдется покупателям минимум в 1 499 000 рублей, что для компактного паркетника не так уж и дешево.
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Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе

Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
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Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS

Источник изображения: Chrome Unboxed Ещё в прошлом году появились свидетельства участия AMD и Google в разработке достаточно производительных мобильных устройств под управлением операционной системы Chrome OS, которые использовали бы 12-нм гибридные процессоры Picasso.
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Представлен новый внедорожник Cadillac Escalade

Американский автоконцерн Cadillac официально представил в Лос-Анджелесе пятое поколение внедорожника Escalade.
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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

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Гол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»

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В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой

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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
РИА Новости вчера в 04:22
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