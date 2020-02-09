Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

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В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:29

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

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URA.Ru04:46

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Ру04:45

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ru03:24
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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