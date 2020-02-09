Экономика
КоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАСС02:07
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Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
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Скончался композитор Сергей Слонимский
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
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В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
Авто
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Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
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Если человек не добирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже, - приводит слова врача радио Sputnik.
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Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
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