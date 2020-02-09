Экономика
ГородовойСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику России
В ведомстве выразили уверенность, что ситуация с распространением инфекции негативно скажется не только на российской экономике, но и в целом, на мировых показателях. По мнению экспертов Счетной палаты, все будет зависеть от того, насколько быстро удастся справиться с коронавирусом.
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с чего всё началось
По мнению Счетной палаты, одним из каналов влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику является сокращение внешнеторгового оборота с Китаем. За январь-ноябрь 2019 года его объемы составили около $100 млн, или 16,5% всего внешнеторгового оборота России.ТАССвчера в 02:07
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