По мнению Счетной палаты, одним из каналов влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику является сокращение внешнеторгового оборота с Китаем. За январь-ноябрь 2019 года его объемы составили около $100 млн, или 16,5% всего внешнеторгового оборота России.

с чего всё началось

В ведомстве выразили уверенность, что ситуация с распространением инфекции негативно скажется не только на российской экономике, но и в целом, на мировых показателях. По мнению экспертов Счетной палаты, все будет зависеть от того, насколько быстро удастся справиться с коронавирусом.

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