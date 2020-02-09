Экономика

ГородовойГородовойСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику России

В ведомстве выразили уверенность, что ситуация с распространением инфекции негативно скажется не только на российской экономике, но и в целом, на мировых показателях. По мнению экспертов Счетной палаты, все будет зависеть от того, насколько быстро удастся справиться с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать371
с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

По мнению Счетной палаты, одним из каналов влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику является сокращение внешнеторгового оборота с Китаем. За январь-ноябрь 2019 года его объемы составили около $100 млн, или 16,5% всего внешнеторгового оборота России.
ТАССвчера в 02:07

Подробнее о событии

«Слишком глобальной стала китайская экономика для мира». Экономист рассказал о влиянии коронавируса на российский рынок

ФедералПресс06:09

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ruвчера в 05:02

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАССвчера в 02:07

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Рувчера в 04:45

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 03:29

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ruвчера в 03:13

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ruвчера в 04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Общество

В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»

Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом — для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.
Телепрограмма 04:25
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Lenta.ru 07:34
Общество

ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 07:19
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Космос

Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли

Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
Волга Ньюс 07:42
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Гаджеты

Samsung рассекретила новый гибкий смартфон до премьеры

В рамках 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар» компания Samsung показала рекламный ролик, демонстрирующий новый складной смартфон Galaxy Z Flip.
Популярная механика 05:10
Происшествия

В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

Вести.Ru 07:23
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
РБК 06:03
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал

Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.
Интерфакс вчера в 06:06
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Newsler.ru 07:35
Технологии

Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ

Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
РБК 08:28
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры

«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
RuNews24.ru 08:17
Футбол

Ловчев высказался о перспективах Соболева в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» оценил перспективы форварда Александра Соболева в команде после его игры на товарищеском турнире в Катаре — Кубке Париматч Премьер.
RT на русском 08:34
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Происшествия

Бродячие собаки съели человека в Москве

В Москве бродячие собаки съели местного жителя. Его тело нашли в канаве у дороги, оно было обглодано до костей, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07:29
Авто

Компании в Китае стали выпускать маски для борьбы с коронавирусом

Многие китайские автопроизводители переоборудовали часть производственных линий для выпуска дефицитных медицинских масок, дезинфицирующих средств и защитных очков.
SpeedMe 08:30
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
Политика

Путин сообщил, что обстановка в мире становится все более турбулентной

Президент России Владимир Путин сообщил, что международная обстановка становится все более турбулентной.
Мой Брянск 03:20
Общество

Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
РИА Новости 06:15
Авто

Hyundai показала новый Hyundai Solaris для России

На российском рынке обновленный Hyundai Solaris официально дебютирует 18 февраля, при этом одновременно Hyundai объявит о начале продаж.
32CARS.ru 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное