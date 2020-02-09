Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

Подробнее о событии

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ru05:02

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:29

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Ру04:45

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ru04:46

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ru03:24

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ru03:13

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Российская газета 08:10
Политика

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
RT на русском 07:26
Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 05:53
Авто

В Индии дебютировала новая версия аналога Mercedes-Benz G-Class

В Индии за новую генерацию Force Gurkha попросят от 980 тыс. до 1,33 млн рупий, а это от 866 тыс. до 1,18 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 08:15
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ вчера в 04:00
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Кино

Саратовские актеры снялись в самом скандальном сериале года

Регион 64 01:28
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия вчера в 16:04
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Здоровье

Геронтолог назвал жизненно важные прививки для пожилых

Врач назвал, какие прививки жизненно важны для пожилых. Об этом сообщило издание «АиФ».
News.ru 00:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
РИА Новости 07:41
Спорт

18-летняя британская пловчиха сменит гражданство и станет россиянкой

Отмечается, что 18-летняя спортсменка родилась и живет в Великобритании, но мать Белоногофф родилась в России.
Нева Спорт 04:09
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Футбол

«Осасуна» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Реал Мадрид» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 05:30
Здоровье

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что пик коронавируса произойдет во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском 07 февраля в 07:00
Технологии

Солнечные батареи научат вырабатывать энергию и по ночам

Ученые собираются разработать солнечные панели, которые смогут вырабатывать электричество в темное время суток.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07 февраля в 05:01
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном

В сентябре актриса родила сына Федора, который стал ее вторым наследником. Со старшим Андреем у них разница в 27 лет.
Телепрограмма 04:44
Футбол

«Крылья Советов» могут перехватить у «Зенита» хавбека сборной Ирака

Полузащитник клуба «Аль-Шорта» и сборной Ирака Сафа Хади попал в сферу интересов «Крыльев Советов».
Матч ТВ 05:50
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное