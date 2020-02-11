Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.

с чего всё началось

Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля. Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина.

Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

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