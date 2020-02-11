Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля. Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

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Исполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату

Красная веснавчера в 17:21

Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

Rambler News Serviceвчера в 16:59

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56
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Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам

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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
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Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

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Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика

Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
РБК 00:46
Наука

Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами

В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
Индикатор вчера в 11:00
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 16:44
Происшествия

В Приморье собака загнала на дерево редкого дальневосточного леопарда

Собака жителя Приморья, приехавшего под Уссурийск на рыбалку, загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда, ученый отметил опасность такой ситуации для всех ее участников.
РИА Новости вчера в 21:00
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Энергетика

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
РБК 02:36
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Армия и оружие

Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
РИА Новости 01:31
Авто

Модель Renault Duster получила двигатель от Mercedes

Уже известно, что бензиновая версия модели Renault Duster получит мотор от Mercedes.
Anonsens 09 февраля в 03:03
Общество

В Минске ответили на сообщения о «засекреченном инциденте» на БелАЭС

Замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк сообщил, что "засекреченный инцидент" на Белорусской АЭС, который упоминают в своем докладе литовские спецслужбы, представляет собой "случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе", из-за того, что один из рабочих станции закурил рядом с этим ведром.
РИА Новости 01:53
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова похвасталась новым образом

Ольга отметила, что ей самой новый образ очень нравится: выглядит натурально, стильно и свежо.
Вечерняя Москва вчера в 04:04
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Экономика сегодня вчера в 02:27
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Lenta.ru 02:27
Политика

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
RT на русском 01:35
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия 09 февраля в 15:00
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
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