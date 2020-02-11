Экономика
ИзвестияСчетная палата опубликовала план проверок на 2020 год
Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля. Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 16:00
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Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Наука
Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами
В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Происшествия
В Приморье собака загнала на дерево редкого дальневосточного леопарда
Собака жителя Приморья, приехавшего под Уссурийск на рыбалку, загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда, ученый отметил опасность такой ситуации для всех ее участников.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Энергетика
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Авто
Модель Renault Duster получила двигатель от Mercedes
Уже известно, что бензиновая версия модели Renault Duster получит мотор от Mercedes.
Общество
В Минске ответили на сообщения о «засекреченном инциденте» на БелАЭС
Замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк сообщил, что "засекреченный инцидент" на Белорусской АЭС, который упоминают в своем докладе литовские спецслужбы, представляет собой "случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе", из-за того, что один из рабочих станции закурил рядом с этим ведром.
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась новым образом
Ольга отметила, что ей самой новый образ очень нравится: выглядит натурально, стильно и свежо.
Общество
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.